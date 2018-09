Israëlische uitvinding: Rugzak bruikbaar als kogelvrij vest

Een Israëlisch bedrijf zegt een unieke uitvinding te hebben gedaan om leerlingen te beschermen tegen schietpartijen op school: een rugzak die in een handomdraai is om te toveren tot kogelvrij vest. De producent Masada-Armour beweert dat de aanpassing door het uitklappen van een gepantserde plaat minder dan twee seconde vergt. Het standaardtype houdt kogels uit handvuurwapens tegen, de geavanceerde versie is bestand tegen geweervuur.

Mede-eigenaar Yair Rosenberg zegt dat zijn product, dat zowel de voor- als achterzijde van het lichaam beschermt, speciaal is ontworpen voor scholieren die het slachtoffer dreigen te worden van doorgedraaide of wraaklustige schutters. „Mensen zoeken naar oplossingen en dit is een heilzame”, aldus Rosenberg. Hij ziet nu scholen oorlogsgebied lijken geworden een groeiende belangstelling voor het kogelwerende rugzakvest. De lichte versie van 3 kilo kost 500 dollar.