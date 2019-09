Israëlische studenten mishandeld in Warschau

Meerdere Israëlische studenten zijn zondagochtend in de Poolse hoofdstad Warschau ernstig mishandeld. The Times of Israël meldt dat de groep na een avond stappen werd aangevallen door „Arabisch sprekende mannen”. De studenten zijn gewond geraakt. Ook verloor een van de Israëliërs zijn bewustzijn.

De studenten kwamen uit een discotheek toen meerdere mannen hen vroegen of ze uit Israël kwamen. Toen ze dat bevestigden, werden ze in elkaar geslagen. „Er waren veel mensen in de buurt, maar niemand deed iets”, schrijft een slachtoffer zondag op Facebook. „De geschiedenis herhaalt zich in Polen. Mensen kijken toe hoe mensen „die niet uit hun land komen” Joden slaan totdat ze bewusteloos raken.”

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gezocht met de slachtoffers, die in het ziekenhuis zijn opgenomen.