Israëlische procureur-generaal van plan Netanyahu aan te klagen

De Israëlische procureur-generaal Avi Mandelblit heeft donderdag in principe besloten premier Benjamin Netanyahu aan te klagen wegens fraude, omkoperij en schending van vertrouwen. Advocaten van de premier kans krijgen echter nog de kans Mandelblit tijdens hoorzittingen tot andere gedachten te bewegen.

Het onderzoek tegen Netanyahu begon twee jaar geleden. Donderdag bleek dat Mandelblit de aanbeveling van de Israëlische politie opvolgt om de premier in staat van beschuldiging te stellen.

Donderdag wees het Hooggerechtshof ook een petitie van Likud af waarin de partij vroeg Mandelblit te dwingen zijn besluit niet bekend te maken. Volgens Likud houdt de publicatie van de aanklacht bemoeienis met het democratisch proces in. Op 9 april zijn er verkiezingen in Israël, en Mandelblits besluit kan daar invloed op hebben.

Giften

In de zaak 1000 wordt Netanyahu ervan verdacht giften te hebben ontvangen van van filmproducent uit Hollywood Arnon Milchan in ruil voor gunsten. De premier werpt tegen dat het niet verboden is giften te ontvangen en dat sommige beslissingen tegen Milchans belang ingingen.

In de zaak 2000 gaat het over een mogelijke deal tussen Netanyahu en Arnon Mozes, de eigenaar van het dagblad Yediot Ahronot. Ze spraken over de mogelijkheid om de gratis straatkrant Yisrael HaYom terug te dringen in ruil voor positieve berichtgeving over Netanyahu in Yediot Ahronot. De premier zegt dat het niet tot een overeenkomst is gekomen.

De zaak 4000 is de ernstigste. Hierin wordt Netanyahu ervan verdacht stappen te hebben genomen om het telecom bedrijf Bezeq te bevoordelen in ruil voor positieve berichtgeving op de nieuwswebsite Walla. Zowel Bezeq als Walla hebben dezelfde eigenaar.

Netanyahu is geen verdachte in de zaak 3000. Deze heeft betrekking op mogelijke corruptie bij de verkoop van Duitse onderzeeërs aan Israël.

Verkiezingen

Mandelblits beslissing komt zes week voor de parlementsverkiezingen in Israel. Netanyahu is niet van plan af te treden. Zijn supporters geloven dat hij ten onrechte wordt aangeklaagd. Het is onwaarschijnlijk dat zijn Likud noemenswaardige schade zal leiden van het besluit van Mandelblit.

Netanyahu hield donderdagavond een toespraak waarin hij sprak over zijn goede relaties met de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Putin. Verder zei hij dat hij onschuldig is. Volgens hem is er een hekensenjacht tegen hem gaande.

Het is niet de eerste keer dat er een crimineel onderzoek tegen een premier wordt geopend. Oud-premier Ehud Olmert diende 16 maand vanwege het aannemen van steekpenningen.

Mandelblits besluit is nog niet definitief. Advocaten van Netanyahu kunnen nu proberen Mandelblit over te halen hem niet aan te klagen. Als zij de premier hebben verdedigd, zal Mandelblit pas een uiteindelijk besluit nemen. Dat kan nog een jaar duren. Voor die tijd kan niemand Netanyahu verplichten af te treden.