Israëlische premier op bezoek in Arabische golfstaat Bahrein

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat de Arabische Golfstaat Bahrein bezoeken. Hij is naar eigen zeggen uitgenodigd door kroonprins Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa.

Twee maanden geleden knoopten Bahrein en Israël officieel betrekkingen aan. Afgelopen week bezocht een delegatie topfunctionarissen uit Bahrein Israël. Het is nog niet bekend wanneer Netanyahu naar de eilandstaat gaat.

Israël wordt over het algemeen niet als staat erkend door islamitische landen wegens de voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden. Arabische Golfstaten zien Israël nu echter als een bondgenoot in de wrijvingen met het sjiïtische Iran.

Bahrein wordt sinds de achttiende eeuw geregeerd door de soennitische familie al-Khalifa en de elite is soennitisch. Maar de meeste inwoners, minstens 60 procent, zijn sjiïtisch. Zij voelen zich onderdrukt. Met de oplopende spanningen tussen de Golfstaten en Iran zoeken de heersers in de Golfstaten naar bondgenoten in de regio. De Amerikaanse regering-Trump heeft alles in het werk gezet islamitische landen over te halen Israël toch te erkennen.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben Israël daarom ook erkend. En de Saudische machthebber kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud heeft volgens betrouwbare bronnen zondag met Netanyahu gesproken. De gespreksonderwerpen moeten Iran en normalisering van de betrekkingen zijn geweest. De regering in Riyad heeft ontkend dat de twee elkaar ontmoetten. De heersende familie al-Saud zou in problemen kunnen komen met een officiële erkenning. Ze regeert mede dankzij steun van een radicaal islamitische geestelijkheid en regeert bovendien ook over miljoenen sjiïtische Saudi's.