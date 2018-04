Israëlische partij verbreekt band met Labour

De Israëlische arbeiderspartij Ha'Avoda heeft de relatie met de Britse zusterorganisatie Labour verbroken. De Israëlische sociaaldemocraten veroordelen Jeremy Corbyn, die volgens hen antisemitisme heeft gedoogd.

Partijleider Avi Gabbay heeft zijn Britse collega in een brief laten weten zich verplicht te voelen hem te wijzen op de vijandigheid die Labour tegen de joodse gemeenschap heeft uitgestraald. ,,En op de antisemitische opmerkingen en acties die je als leider van Labour UK hebt toegelaten.''

Gabbay doelt onder meer op de mediaberichten dat stafmedewerkers van onder anderen Corbyn via de sociale media antisemitische teksten verspreidden. Sir David Garrard, een van de grootste sponsors van Labour, heeft de partij daarom de rug toegekeerd. Gabbay is ook niet te spreken over Corbyns begrip voor de Palestijnse zaak.