Israëlische minister wil bezit van wapens makkelijker maken

Minister Gilad Erdan (Binnenlandse Veiligheid) maakt het gemakkelijker een vuurwapen te dragen. Dat maakt Israël veiliger, zegt hij. Maar zijn tegenstanders waarschuwen voor het tegendeel.

Momenteel hebben ongeveer 150.000 burgers een vuurwapenvergunning. Dat zijn vooral oud-militairen in dorpen en steden op de Westelijke Jordaanoever en in de grensgebieden. Daarnaast zijn er politieagenten, dienstplichtige soldaten en beveiligers die een vuurwapen dragen.

De wapenbezitters zijn fysiek en mentaal getest en ze dienen geregeld op te draven voor trainingen. De situatie is momenteel bevredigend.

Maar Likudminister Erdan vindt het aantal burgers dat een vuurwapen draagt te laag. Zijn filosofie: als er meer burgers met een pistool rondlopen, kunnen terroristen sneller worden neergeknald. En dat moet dan weer mensenlevens redden.

De bewindsman wil daarom iedereen die in het leger een basistraining voor vuurwapengebruik heeft gehad toestemming geven om een wapen te dragen. Ook hoeven beveiligers het wapen na hun werk niet meer in te leveren, zoals nu het geval is. Dat betekent dat straks zeker een half miljoen burgers extra een blaffer bij zich mogen hebben.

Nu is het niet zo dat Erdan streeft naar een rappe Amerikanisering van zijn land. Mentale gezondheid blijft een voorwaarde voor wapenbezit. Vergunningen hebben betrekking op handwapens, niet op de automatische wapens waarmee leerlingenbestanden van scholen in luttele minuten kunnen worden uitgedund. Ook kent Israël geen organisatie als de National Rifle Association, die zich inspant voor het recht een wapen te dragen.

Toch maakt de veiligheidsminister het land onveiliger.

Ten eerste traint het leger soldaten normaal gesproken om een vuurwapen te gebruiken op het slagveld, niet om het te gebruiken in verwarrende situaties in drukke winkelstraten. Om terroristen uit te schakelen in dit soort situaties is speciale training vereist.

Ten tweede is de verspreiding van wapens onder burgers vragen om ongelukken. De praktijk heeft geleerd dat ze in handen kunnen komen van kinderen – met alle gevolgen van dien.

Verder kunnen er doden vallen als de emoties te hoog oplopen bij ruzies tussen partners. Hier zullen vooral vrouwen de dupe van worden. Ook zelfdoding wordt natuurlijk een stuk gemakkelijker voor de wapenbezitters.

Ten derde zal een deel van de wapens in handen vallen van inbrekers. Ook in Israël is het boevenvolk actief. Vuurwapens zijn handig om andere criminelen mee om te leggen of gewone burgers mee te bedreigen of –om wat voor reden dan ook– uit het leven weg te rukken.

Natuurlijk, Erdans maatregel zal mensenlevens redden. Maar zijn beleid zal anderzijds mensenlevens kosten.

Waarom dan toch dit besluit? Israëls oud-consul-generaal in New York, Alon Pinkas, waarschuwde in de Times of Israel dat Erdans besluit past bij de geest van de tijd die rechtse partijen willen verspreiden. Hij doelt op het idee dat het land zich in een constante staat van oorlogvoering bevindt, waarbij allen moeten worden bewapend.

Laat de angst dus regeren. Zeker nu het volk waarschijnlijk uiterlijk begin 2019 naar de stembus moet.