Israëlische militair overleden na 31 jaar in vegetatieve staat

Een Israëlische militair is overleden na 31 jaar lang in vegetatieve toestand te hebben verkeerd. Sergeant Avraham Ajami raakte op negentienjarige leeftijd ernstig gewond door een explosie. Hij stierf deze week volgens Israëlische media op vijftigjarige leeftijd aan de gevolgen van longontsteking.

Ajami liep een ernstige hoofdwond op in Libanon. Dat gebeurde toen in 1987 een projectiel ontplofte. Hij overleefde, maar kwam nooit meer bij bewustzijn. De militair bracht tientallen jaren door in het ziekenhuis. Velen bezochten woensdag de begrafenis van de Israëliër.

De vertegenwoordiger van de regering, staatssecretaris Michael Oren, sprak tijdens de ceremonie zijn afschuw uit over het „tragische” lot van Ajami. „Hij keerde terug naar huis, maar keerde tegelijkertijd ook niet terug.” De zus van de sergeant verzuchtte dat haar broer nooit een vriendin had gehad. „Want hij was pas negentien. En hij bleef negentien.”