Israëlische militair gedood op Westelijke Jordaanoever (2)

Een Israëlische militair is dinsdag gedood nadat een Palestijn een steen tegen zijn hoofd heeft gegooid op de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Israëlische leger.

De 21-jarige sergeant werd geraakt "tijdens een operatie in de buurt van het dorp Yabad, ten westen van de stad Jenin", aldus het leger in een verklaring.

Volgens The Jerusalem Post was het leger bezig om gezochte Palestijnen op te pakken in het dorp. Ongeveer tien dorpelingen begonnen daarop stenen te gooien naar de militairen. De sergeant werd geraakt door een steen die vanaf een dak werd gegooid. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens de Israëlische krant is het de eerste militair die dit jaar is gedood.

De onrust komt een dag voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Jeruzalem wordt verwacht voor besprekingen met premier Benjamin Netanyahu en de nieuwe minister van Defensie Benny Gantz.

De bijeenkomst van de VS en Israël, een dag voordat de nieuwe Israëlische regering wordt beëdigd, zal gedeeltelijk gaan over het controversiële vredesplan voor het Midden-Oosten van president Donald Trump.

Het plan, dat door de Palestijnen categorisch is afgewezen, geeft Israël het groene licht om joodse nederzettingen en strategische gebieden op de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Voor een groot deel van de internationale gemeenschap zou een dergelijke stap van Israël neerkomen op een ernstige schending van het internationaal recht en de hoop op een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict tenietdoen. Het zou waarschijnlijk ook de regionale spanningen verder doen oplopen.

Volgens de voorwaarden van de coalitieovereenkomsten tussen Netanyahu en Gantz kunnen de annexatieplannen voor de Westelijke Jordaanoever vanaf 1 juli aan het parlement of het kabinet worden voorgelegd.