Israëlische families hopen op terugkeer zoons uit Gaza

Leven ze nog, of zijn ze overleden? Dat is de klemmende vraag van de familie van twee psychisch zieke Israëliërs die de grens met Gaza overstaken en sindsdien spoorloos zijn.

Familieleden van twee door Hamas in de Gazastrook gegijzelde Israëlische burgers zijn donderdag een internationale campagne begonnen om hen vrij te krijgen.

Avera Mengistu en Hisham al-Sayed hebben beiden psychische problemen. Op 7 september 2014 stak Mengistu de grens met Gaza over. De radicaalislamitische Hamas arresteerde hem blijkbaar. Sindsdien is hij vermist.

Hij immigreerde op 5-jarige leeftijd samen met zijn ouders uit Ethiopië. Na het vroegtijdig overlijden van een broer kreeg hij psychische problemen. Hij verliet zijn familie, zwierf door Israël, verwondde zichzelf en kon zich niet meer goed uitdrukken. Mengistu kwam uiteindelijk terecht in een inrichting. Toen hij het gebruik van medicijnen staakte, ging zijn toestand snel achteruit. Het leger heeft een video van zijn poging om de grens over te steken. Soldaten konden hem niet meer tegenhouden.

Hisham al-Sayed behoort tot een bedoeïenenfamilie uit Hura in de Negev. In augustus 2008 diende hij in het leger, maar daar werd hij ontslagen vanwege ongeschiktheid. Hij lijdt aan schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Sayed is verschillende keren in inrichtingen opgenomen geweest.

In 2010 en 2013 stak Sayed ook de grens over naar de Gazastrook. Toen stuurde Hamas hem weer naar Israël terug in verband met zijn psychische problemen. Op 2 april 2015 verliet hij het huis waar hij woonde en stak de grens opnieuw over. Sindsdien is hij spoorloos.

In april 2016 toonde Hamas een video van de twee Israëliërs in een legeruniform. De opname lijkt met behulp van Photoshop in elkaar geflanst. In werkelijkheid hadden de twee immers helemaal niets met het leger te maken.

Hamas houdt verder de lichamen vast van twee soldaten. Dat zijn Oron Shaul en Hadar Goldin. Hun familieleden eisen dat ze in Israël worden begraven. Beide soldaten sneuvelden tijdens de oorlog tussen Hamas en Israël in 2014.

De families zetten alles op alles om de vermisten zo snel mogelijk terug te krijgen. „Ze kunnen binnen twee uur thuis zijn”, zei Avera’s broer Ilan. „Als ze hier terug zijn, kunnen ze de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. We doen een oproep aan internationale organisaties om te helpen. We hebben nu eerst een teken van leven nodig.”

De vader van Hisham, Shaaban, zegt dat ze niet worden gehinderd door racisme bij pogingen om de gegijzelden vrij te krijgen. „De regering doet alles wat ze kan voor Avera en Hisham al-Sayed, net als ze voor anderen zou doen.”

Ran Goldstein van de organisatie Artsen voor de Mensenrechten zegt dat een groep artsen elke zes weken de Gazastrook in gaat om medische hulp te verlenen. „We eisen dat beiden vrijgelaten worden zonder voorwaarden vooraf. Ze vertelden ons dat ze nog leven, maar we hebben geen enkel teken van leven ontvangen. We roepen iedere organisatie in de wereld op om te helpen.”

De families hebben intussen ook geen aanwijzing dat ze niet meer zouden leven. Het is te hopen dat ze hen snel weer zullen zien. En dat de twee patiënten de juiste zorg zullen ontvangen die nodig is om verdere schade te voorkomen.