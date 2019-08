„Israëlische drones neergestort bij Beiroet”

Een Israëlische drone is in de nacht van zaterdag op zondag neergestort in een door Hezbollah gedomineerde voorstad in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet. Een tweede drone ontplofte vlak boven de grond. Dat meldt een woordvoerder van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. Het is voor het eerst in meer dan een decennium dat een dergelijk incident zich daar voordoet.

Ook het Libanese leger sprak van Israëlische drones. Het Israëlische leger zegt dat het geen commentaar geeft op buitenlandse berichtgeving.

De tweede drone veroorzaakte enige schade toen het bij zonsopkomst in de buurt van het mediacentrum van Hezbollah in de voorstad Dahiyeh te pletter sloeg, aldus Hezbollah. Israël beschouwt de zwaarbewapende en door Iran gesteunde Hezbollahbeweging als grootste bedreiging over zijn grens. In 2006 vochten zij een oorlog uit waarbij 1200 mensen, vooral burgers, in Libanon werden gedood en 158 mensen in Israël, vooral militairen, om het leven kwamen.

De Libanese premier Saad Hariri heeft het sturen van de drones scherp veroordeeld. Hij noemde het "een schaamteloze aanval op de Libanese soevereiniteit". "Deze nieuwe agressie ... vormt een bedreiging voor de regionale stabiliteit en is een poging om de spanning te verhogen", zei hij in een verklaring. Hariri beschuldigde ook dat het in strijd was met resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad die een einde maakte aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006.

Het incident gebeurde enkele uren nadat Israëlische straaljagers luchtaanvallen hadden uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Die hadden volgens het Israëlische leger tot doel om drone-aanvallen door Iran op Israël te voorkomen. Volgens het Syrische persbureau SANA zijn de meeste Israëlische raketten onderschept. Bij de aanvallen zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten twee Hezbollahleden en een Iraanse strijder gedood.

Een bevelhebber van de Iraanse revolutionaire Garde ontkent dat Iraanse doelen in Syrië zijn getroffen. "Dit is een leugen. Onze (militaire) adviescentra zijn niet geschaad," zei generaal-majoor Mohsen Rezaei, aldus het Iraanse persbureau ILNA. Iran zegt dat zijn militairen in Syrië een adviserende rol hebben en niet deelnemen aan gevechten.

Iran is een belangrijke steunpilaar van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad dat stoelt op een religieuze minderheid met wortels in de sjiitische islam. Iran steunt Assad in de strijd tegen soennitische rebellen, van wie de meesten jihadisten zijn. Iran heeft Hezbollah aangemoedigd deel te nemen aan de oorlog in Syrië.