Israëlische drone stort neer in Gazastrook

Een Israëlische drone is maandagavond in het zuidelijke deel van de Gazastrook neergestort. Dat bevestigde het Israëlische leger dinsdagochtend. De Palestijnse Hamasbeweging claimde het toestel te hebben neergeschoten en zei het wrak in handen te hebben.

De Israëlische strijdkrachten meldden dat zij de oorzaak van de crash onderzoeken, maar wilden verder geen mededelingen over de toedracht doen. De spanningen tussen Israël en Hamas zijn de afgelopen maanden opgelopen na diverse Palestijnse raketaanvallen op Israël.