Israëlische ambassade in Amman weer open

De Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman heeft de deuren heropend en is met onmiddellijke ingang weer volledig operationeel. Jordanië laat weten dat Jeruzalem formeel verontschuldigingen heeft aangeboden voor het doodschieten van twee Jordaanse burgers door een Israëlische veiligheidsfunctionaris in juli. Dat incident bekoelde de onderlinge betrekkingen nog verder en leidde tot de sluiting van de ambassade in Amman.

In een verklaring staat dat beide landen hun geschillen nu hebben bijgelegd. Het ging om de dood van twee werknemers van een meubelbedrijf op 23 juli 2017 op het terrein van de Israëlische ambassade, nadat de schutter naar eigen zeggen was bedreigd met een schroevendraaier, en om een incident uit maart 2014 waardoor aan Jordaanse rechter om het leven kwam.