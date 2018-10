Israëlisch kabinet staat stil bij schietpartij

Het Israëlische kabinet heeft zondag een moment stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken van de bloedige schietpartij zaterdag in een Amerikaanse synagoge. Door de schietpartij in Pittsburgh zijn elf gelovigen gedood.

„De volledige natie van Israël rouwt met de families van de vermoorde mensen in deze afschuwelijke slachting in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh”, zei premier Benjamin Netanyahu bij het begin van de wekelijkse kabinetszitting. De schietpartij van zaterdag „is de grootste antisemitische misdaad in de annalen van de Verenigde Staten”, zei hij, waarna jij de wereld opriep zich overal in de strijd tegen antisemitisme te verenigen.

Zaterdag bestormde een schutter de synagoge en schreeuwde „Alle joden moeten dood”. Elf mensen werden doodgeschoten en zes anderen raakten gewond, onder wie vier politieagenten. De dader is gearresteerd.

„Namens mijzelf, namens de regering van Israël en de natie Israël breng ik onze innige deelneming over”, aldus Netanyahu.

Ook paus Franciscus veroordeelde de aanslag als „een onmenselijke daad van geweld” tijdens een toespraak op het Sint Pietersplein. Hij noemde de aanval „verschrikkelijk” en voegde eraan toe dat „wij allemaal, in wezen gewond zijn.”