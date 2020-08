Israëlisch eerbetoon boven Dachau

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De Israëlische luchtmacht oefent twee weken lang met de Duitse Luftwaffe. Voor het eerst in de geschiedenis. In Duitsland. Met een historische vlucht over voormalig vernietigingskamp Dachau als eerbetoon aan slachtoffers van de Holocaust.

De Israëlische generaal-majoor Amikam Norkin vliegt maandagmiddag met zijn Gulfstream G550 het Duitse luchtruim binnen. Luitenant-generaal Ingo Gerhartz, commandant van de Duitse luchtstrijdkrachten, wacht zijn Israëlische collega op grote hoogte op.

„Het is een eer voor mij om namens de Duitse luchtmacht voor het eerst in de geschiedenis de Israëlische luchtmacht in Duitsland te verwelkomen”, zegt Gerhartz over de boordradio tegen Norkin. De Israëli antwoordt dat de oefening een „bewijs is van sterke banden en wederzijdse toewijding” tussen beide landen. Even later zet de Israëlische kist z’n wielen aan de grond op Duitse bodem.

Historische

De landing is historisch. Voor het eerst in de geschiedenis neemt de Joodse staat deel aan een luchtmachtoefening in Duitsland. Twee weken lang traint de Israeli Air Force (IAF) tijdens de internationale oefening Blue Wings tussen de maïsvelden bij de Duitse vliegbasis Nörvenich.

De Israëlische én de Duitse luchtmacht voeren daarbij samen een ”flyby” uit over voormalig concentratiekamp Dachau. Een eerbetoon aan slachtoffers van de Holocaust. Dachau was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp in Nazi-Duitsland.

Deze ”Herinneringsvlucht voor de toekomst” van Israëlische en Duitse toestellen voert verder over München, om de moord van Palestijnse terroristen op elf Israëlische atleten op de luchthaven Fürstenfeldbruck te herdenken. Het bloedbad vond plaats tijdens de Olympische Spelen van 1972. Aan de herdenkingsvlucht nemen twee F-16’s en twee Duitse Eurofighters deel.

Herdenking

IAF-commandant Norkin leidt de flyby in de Gulfstream G550 samen met zijn Duitse collega Gerhartz en luitenant-kolonel Gimel, de eerste vrouwelijke squadroncommandant in de Israëlische luchtmacht.

Na de vlucht vindt een officiële herdenkingsceremonie plaats in concentratiekamp Dachau. Bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders van beide landen, waaronder de Israëlische ambassadeur en de Duitse minister van Defensie. De plaatsvervangend commandant van 109e Squadron, majoor Y., een kleinzoon van een Holocaustoverlevende van Dachau, spreekt een herdenkingswoord. Aansluitend wonen de luchtmachtcommandanten Norkin en Gerhartz in München een kleinere plechtigheid bij.

Virus

Blue Wings in Duitsland is de enige internationale oefening waaraan de Israëlische luchtmacht dit jaar deelneemt. Corona eist zijn tol. Door de verspreiding van het virus heeft de Joodse staat, die hard getroffen is door Covid-19, andere oefeningen moeten afzeggen.

De historische vlucht, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, is echter te belangrijk om te laten schieten. „De oefening is van groot strategisch belang en heeft een enorme invloed op de luchtmacht, de Israëlische krijgsmacht en de staat Israël”, zegt IAF-commandant Norkin.

Israël stuurt zes F-16-jachttoestellen, twee Boeing 707-transportvliegtuigen en twee Gulfstream G-550-commandovliegtuigen naar Duitsland. De IAF laat z’n geavanceerde F-35 thuis.

De Israëlische luchtmacht traint in Duitsland samen met NAVO-landen twee weken lang op verschillende scenario’s. Niet alleen luchtgevechten, zogenaamde dog-fights, maar ook luchtaanvallen op gronddoelen, het uitschakelen van geavanceerde luchtverdedigingsinstallaties en het uitvoeren van operaties achter vijandelijke linies.

„Dit is een kans om onze capaciteiten te laten zien en tegelijk te leren van de vlucht- en trainingstechnieken van de NAVO”, zegt luitenant-kolonel A., commandant van het 105e Scorpion-squadron van F-16’s. „De training wordt uitgevoerd volgens NAVO-gevechtsdoctrine. Deze is anders dan de onze. Een uitdaging voor de piloten.”

Wonder

Israël en Duitsland schrijven geschiedenis. Een Israëlisch-Duitse vlucht over Dachau is een klein wonder voor wie bedenkt dat Hitler zich tot het uiterste heeft ingespannen om Joden te vernietigen. Zijn nazirijk is ten onder gegaan, een Joodse staat is geboren. Niet de mens schrijft geschiedenis.