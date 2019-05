Een Palestijn heeft in de Oude Stad in Jeruzalem op straat twee Israëli's neergestoken. De man is door politiemensen doodgeschoten, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens hulpverleners raakte een ongeveer 50 jaar oude man ernstig gewond toen hij werd neergestoken bij de Damascuspoort. In de Joodse wijk van de Oude Stad raakte een 18-jarige man lichtgewond.