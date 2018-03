Israëliër neergestoken in Jeruzalem

Een Israëliër is zondag in de Oude Stad van Jeruzalem neergestoken en zwaargewond geraakt. Hij werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht en overleed daar later op de avond.

De 28-jarige aanvaller, afkomstig van de Westelijke Jordaanoever, is door een veiligheidsfunctionaris doodgeschoten. Het incident gebeurde bij de toegang tot de Tempelberg. Een hulpverlener vertelde op de site van de krant Haaretz dat het slachtoffer, een dertiger, verwondingen had in zijn bovenlichaam.

De aanslag kwam twee dagen nadat twee Israëlische militairen op de Westelijke Jordaanoever om het leven kwamen doordat iemand met een auto op hen inreed. De Palestijnse verzetsbeweging Hamas verklaarde dat deze actie was uitgevoerd om de mensen eraan te herinneren dat de Amerikaanse president Donald Trump precies honderd dagen geleden Jeruzalem had erkend als hoofdstad van Israël.