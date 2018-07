Israëliër gedood en twee verwond bij aanslag Palestijnse terrorist

Een Israëliër is gedood en twee anderen zijn gewond geraakt toen een Palestijnse terrorist donderdagavond hun nederzetting binnendrong en op hen begon in te steken.

Volgens Israëlische media werd de 31-jarige Yotam Ovadia, die in het bovenlichaam werd getroffen, in kritieke toestand naar het Hadassahziekenhuis in Jeruzalem gebracht. Daar bezweek hij enkele uren later aan zijn verwondingen. De vader van twee kinderen is vrijdagmiddag begraven. Een van de andere slachtoffers liep lichte verwondingen aan zijn ledematen op. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

De dader was de nederzetting binnengekomen door over het hek te klimmen. Bij een speelplaats stak hij twee omstanders neer. Een voorbijganger die op de commotie afkwam, werd eveneens neergestoken. Hij wist de terrorist echter neer te schieten toen deze probeerde te vluchten. De dader overleed ter plekke. Het bleek de 17-jarige Tareq Youse te zijn uit Khobar, een stadje in de buurt van Ramallah.

De onverhoedse aanval had plaats in de nederzetting Geva Binyamin, op de Westelijke Jordaanoever. Daar was het de afgelopen tijd vrij rustig vergeleken bij de situatie in de Gazastrook, waar het geregeld tot gewelddadige uitbarstingen komt.

In de meeste Joodse nederzettingen zijn sinds jaar en dag burgerwachten actief. Gewapende inwoners doen bij toerbeurt dienst om de dorpen ’s avonds en ’s nachts te beveiligen. Bij een infiltratie door Palestijnse terroristen staan deze bewakers in direct contact met het Israëlische leger om bijstand te bieden.

Ondanks die veiligheidsmaatregelen slagen terroristen er toch regelmatig in Joodse nederzettingen binnen te dringen.