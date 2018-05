Israël ziet af van zetel in Veiligheidsraad

Israël heeft zich teruggetrokken uit de strijd met Duitsland en België om een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020. Jeruzalem schat zijn kans te winnen als te klein in, liet een VN-bron vrijdag weten.

De 193 leden van de Algemene Vergadering van de VN kiezen volgende maand vijf nieuwe leden voor een termijn van twee jaar, te beginnen op 1 januari 2019. Israël, Duitsland en België waren kandidaat namens West-Europa en overige landen. Nederland is dit jaar vertegenwoordigd in de Veiligheidsraad.