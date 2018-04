Israël ziet af van uitzetting 20.000 Afrikanen

Israël ziet op de valreep af van de geplande uitzetting van meer dan 20.000 asielzoekers uit Afrika. De regering wilde ze op korte termijn met wat geld naar Rwanda en Oeganda vliegen. Maar daar ziet de regering van premier Netanyahu van af, berichtte de krant Haaretz maandag.

De uitzetting terug naar Afrika gaat niet door, omdat in overleg met de vluchtelingenorganisatie van de VN zeker 16.000 Afrikanen die in Israël zijn gestrand verder kunnen naar westerse landen. Het is niet bekend wat voor regeling er met welke landen is getroffen.

Een week geleden betoogden duizenden mensen in Tel Aviv tegen het uitzettingsplan. Ze stelden dat een land dat vooral door vervolgden is opgebouwd, de vluchtelingen niet mag terugsturen. De meeste Afrikanen in Israël komen uit Eritrea, Sudan en Zuid-Sudan.