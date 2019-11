Israël zet chef Human Rights Watch uit

Israël heeft de plaatselijke chef van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, Omar Shakir, uitgezet. De Amerikaan is bij de organisatie belast met Israël en de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Hij is na lang juridisch touwtrekken definitief de deur gewezen en werkt verder vanuit Jordanië.

Hij is uitgewezen, omdat hij gezegd zou hebben een boycot van Israëlische producten te steunen. Sinds 2017 is er in Israël een wet van kracht die speciaal is gericht tegen medestanders van een internationale campagne, 'BDS', om Israël te boycotten om het land te dwingen de rechten van de Palestijnse bevolking te respecteren.

Shakir is naar verluidt de eerste persoon die in Israël werkte en die vanuit Israël in het kader van de anti-boycotwetgeving is uitgezet. Het is wel vaker voorgekomen dat voorstanders of mensen die ervan verdacht worden te sympathiseren met de beweging BDS (Boycot Desinvesteer en Sanctioneer) het land niet inkomen.