Israël woedend over opstelling Unesco rond grot Machpela

Israël heeft vrijdag het besluit van de Unesco om de Oude Stad van Hebron toe te voegen aan de „lijst van bedreigd werelderfgoed in Palestina”, scherp veroordeeld. In Hebron ligt een belangrijke heilige plaats voor de Joden, namelijk de grot van de aartsvaders, ook wel Machpela genoemd. Wat Israël steekt, is dat de organisatie geen melding maakte van de Joodse geschiedenis in de stad.

De stemming van het comité voor het werelderfgoed van de Unesco vond plaats in de Poolse stad Krakau. De Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur.

De grot van de aartsvaders is ook een heilige plaats voor moslims, die spreken van de Ibrahimmoskee. Volgens de traditie zijn Abraham, Sara, Jakob, Izak, Lea en Rebekka op deze plaats in een grot begraven. De plek is een bedevaartsplaats voor Joden.

De Israëlische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Tzipi Hotovely, bestempelde het Unesco-besluit als „een schandelijk teken dat de Unesco keer op keer de kant van de leugens kiest. Israël zal niet toegeven aan de verdraaiing van de geschiedenis en zal doorgaan om te vechten tegen de vooroordelen over Israël van VN-instituten.”

Eeuwenlange bewoning

Ook andere Israëlische politici lieten zich fel uit over het besluit. President Reuven Rivlin zei dat de Unesco het kennelijk als zijn taak beschouwt om „anti-Israëlische leugens te verspreiden, terwijl het zwijgt als het erfgoed van de regio wordt vernietigd door brutale extremisten.” Daarmee doelde hij op de verwoesting van cultureel erfgoed door groepen als Islamitische Staat.

Minister Naftali Bennett (Onderwijs) bezwoer dat Israël zijn samenwerking met de Unesco niet zal hervatten „zolang het een politiek voertuig blijft in plaats van een professionele organisatie.”

Joden wijzen erop dat er in Hebron eeuwenlang Joden hebben gewoond, met uitzondering van korte periodes toen ze gedwongen waren te vluchten, zoals na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Na de Zesdaagse Oorlog van 1967 keerden de Joden terug naar de stad van de aartsvaders.

Hebron is momenteel gesplitst in twee delen, één onder Palestijns en één onder Israëlisch bestuur. In het door Israël bestuurde deel wonen ongeveer 700 Joden en 30.000 Palestijnen. De stad kent een voortdurende spanning tussen de Palestijnen en de Joodse gemeenschap. Soldaten beschermen de Joodse gemeenschap in de stad.

Schadelijke acties

Voor de Palestijnen was de Unesco-erkenning een belangrijke diplomatieke overwinning. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een „logische en correcte beslissing.” Volgens het ministerie staan de Oude Stad van Hebron en „de heilige plaats” onder druk van „onverantwoordelijke, illegale en zeer schadelijke acties van de bezettende macht Israël.” Dat zou een regime handhaven van „scheiding en discriminatie in de stad, gebaseerd op etnische achtergrond en religie.”

Eerder deze week veroordeelde de Unesco het Israëlische optreden in de Oude Stad van Jeruzalem. Daar bevinden zich de Tempelberg en de Klaagmuur.