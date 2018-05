Israël wil ook ecoducten

Israël onderzoekt de mogelijkheid om ecologische corridors (ecoducten) aan te leggen naar Nederlands voorbeeld. Dat blijkt uit gesprekken die experts Theo van der Sluis en Michiel van Eupen van Wageningen University & Research (WUR) hebben gehad met Israëlische natuurorganisaties. De natuurwebsite Nature Today meldde dat woensdag.

Ecologische corridors is een verzamelterm voor manieren waarop wild van het ene naar het andere natuurgebied kan oversteken. In Nederland zijn ecoducten zoals over de A12 tussen Wageningen en Utrecht daarvan een voorbeeld.

Door kennis te leveren heeft WUR een aanzienlijk aandeel gehad in het aanleggen van verbindingen tussen natuurgebieden in Nederland én in Bulgarije. In Israël zou een soortgelijk project gestart kunnen worden.

De bedoeling is dat later dit jaar een groep Israëliërs in Nederland op werkbezoek komt en de ecoducten bekijkt.