Israël wil buitenposten Westoever legaliseren

Israël is van plan zo’n honderd zogenaamde buitenposten op de Westelijke Jordaanoever te legaliseren. Daarmee krijgen nieuwe nederzettingen of buitenwijken van bestaande nederzettingen een officiële wettige status.

Dat meldden diverse Israëlische media vrijdag. Minister van Defensie Avigdor Lieberman maakte vrijdag bekend dat de Israëlische regering binnen enkele weken een plan zal ontvouwen dat in die maatregelen voorziet. Het plan is gebaseerd op een rapport van Haya Zandberg, rechter bij de rechtbank van Jeruzalem.

Zandberg deed onderzoek naar de juridische status van duizenden huizen van kolonisten op de Westbank. De conclusie is dat er zo’n 4000 woningen grotendeels illegaal op Palestijns grondgebied zijn gebouwd.

Het rapport volgt op twee eerdere, soortgelijke onderzoeken. In 2005 werd nog de conclusie getrokken dat illegale bouw op de Westoever een misdrijf is. In 2012 deed de toenmalige rapporteur de oproep om een oplossing te vinden voor de status van illegale huizen. Het rapport van Zandberg voorziet niet alleen in legalisering van bestaande huizen, maar ook in het uitbreiden van bouwactiviteiten.

„Het versterken van de nederzettingen in Judea en Samaria is eerst en vooral in het belang van Israëls veiligheid”, aldus minister Lieberman vrijdag. „We zullen verantwoordelijk en creatief te werk gaan en binnen een paar weken een allesomvattend en systematisch actieplan presenteren om de buitenposten in Judea en Samaria te legaliseren”, aldus de bewindsman.

De Israëlische linkse vredesbweging Vrede Nu waarschuwde voor het gevaar van het rapport-Zandberg. „Het beveelt aan dat Israël op grove wijze het internationaal recht schendt en de beschermde behoeften en rechten van de Palestijnse bevolking vertrapt.”

Vanuit de rechterflank in de Israëlische samenleving en politiek is juist met instemming gereageerd. Minister van Justitie Ayelet Shaked riep de regering vrijdag op de aanbevelingen van het rapport zo snel mogelijk te implementeren.

De internationale gemeenschap en de Palestijnen hebben altijd volgehouden dat uitbreiding of nieuwbouw van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever hét struikelblok is voor hervatting van de vredesbesprekingen.