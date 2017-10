Israël weigert overleg met Hamas, dat het op zijn ondergang gemunt heeft

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Israël is tegen deelname van Hamas aan een Palestijnse regering.

Israël is tegen deelname van de islamitische Hamaspartij aan de Palestijnse regering. En dat is te begrijpen. Israëliërs hebben Hamas leren kennen door de barbaarse zelfmoordaanslagen op restaurants, bussen en winkelcentra. Het handvest van de partij biedt geen ruimte voor erkenning van Israël.

In 2007 nam Hamas in de Gazastrook de macht over van de andere belangrijke Palestijnse partij, Fatah. Israël antwoordde met een blokkade om smokkel van wapens tegen te gaan en de bevolking onder druk te zetten.

Hamas besteedde een groot deel van het overheidsbudget aan de voorbereiding van een oorlog tegen Israël. Dat ging ten koste van de eigen bevolking. Bij de drie oorlogen in de afgelopen jaren schoten Hamas en andere militia raketten af op Israël. Maar de meeste slachtoffers vielen in Gaza. Dat gebeurde bij pogingen van het Israëlische leger om een einde te maken aan de beschietingen.

Inmiddels hebben Hamas en Fatah zich verzoend. Ze willen een nieuwe regering vormen. Sommigen in Israël reageerden positief. Ze zeggen dat Israël zich opbouwend dient op te stellen tegenover de verzoening tussen Hamas en Fatah. Als de Palestijnen vertegenwoordigd worden door één regering is dat beter voor Israël.

Maar het Israëlische veiligheidskabinet heeft deze week gezegd dat Israël niet gaat onderhandelen met een Palestijnse regering van nationale eenheid als deze niet aan een aantal voorwaarden voldoet. Die voorwaarden zijn: 1. Hamas moet Israël erkennen en zijn terreuractiviteit staken. 2. Hamas dient zich te ontwapenen. 3. Hamas moet de lichamen van Israëlische soldaten overhandigen die in 2014 in Gaza omkwamen. Ook moet Hamas Israëlische burgers vrijlaten die Hamas gijzelt. 4. De Palestijnse Autoriteit dient de veiligheidscontrole te krijgen in Gaza, inclusief die over de grensovergangen. 5. Palestijnen dienen de terroristische infrastructuur van Hamas op de Westoever verder te ontmantelen. 6. Hamas moet de banden met Iran verbreken. 7. Fondsen en humanitaire hulp mogen Gaza alleen binnenkomen via de Palestijnse Autoriteit.

Israël staat met zijn standpunt niet alleen. De Amerikanen hebben weliswaar positief op het Fatah-Hamasakkoord gereageerd – ze zien er een versterking in van de positie van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Maar de Amerikaanse afgezant Jason Greenblatt zei ook dat Hamas, als het aan een toekomstige Palestijnse regering wil deelnemen, het Israël moet erkennen.

Een kans dat dit gebeurt is er niet. Hoofdman Yahya Sinwar van Hamas zei dat de tijd dat Hamas spreekt over erkenning van Israël voorbij is. „De discussie gaat nu enkel nog over de vraag wanneer Israël weg te vagen.”

Die uitspraak geeft weinig reden tot hoop. Eerst zal Hamas radicaal van koers moeten veranderen. Zolang dat niet gebeurt, kan niemand van Israël verwachten dat het gaat praten over zijn eigen ondergang.