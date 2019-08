Israël weert kritische Congresleden uit VS

Twee Democratische Amerikaanse Congresleden die zeer kritisch tegenover Israël staan, zijn niet welkom in Israël.

De Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely maakte donderdag bekend dat Rashida Tlaib and Ilhan Omar het land niet in komen. De twee waren van plan om Jeruzalem te bezoeken, waar ze onder meer naar de Tempelberg en de Al-Aqsamoskee wilden gaan. Voor zowel joden als moslims is dat een heilige plek.

Tlaib, afgevaardigde voor Michigan, heeft Palestijnse ouders. Zij en Omar hebben herhaaldelijk kritiek geuit op de Israëlische behandeling van de Palestijnen en zich uitgesproken voor een boycot van Israël.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël het Amerikaanse Congres respecteert, maar dat het bezoek van de twee Afgevaardigden „was bedoeld om Israël te schaden”. Hij voegde eraan toe dat zijn land wel „op humanitaire gronden” wil overwegen Tlaib toe te staan om haar Palestijnse familie te bezoeken. Ze zou daartoe dan eerst een verzoek moeten indienen.

President Donald Trump heeft zich ook met het bezoek van de twee politici bemoeid. Hij twitterde dat het van „grote zwakte” zou getuigen als Israël ze zou toelaten. Eerder zei Trump dat de islamitische Democraten wat hem betreft „terug naar hun eigen gebroken landen” moeten gaan. Beiden zijn Amerikaans staatsburger en Tlaib is geboren in de VS. Het Huis van Afgevaardigden veroordeelde de opmerkingen van de president als racistisch.

Zwakte

De Democratische fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer reageerde teleurgesteld op de maatregel van Israël. „Leden van het Amerikaanse Congres de toegang weigeren is een teken van zwakte, niet van kracht”, schreef hij op Twitter. Hij riep de Israëlische autoriteiten op zich te bedenken.