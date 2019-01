Israël waarschuwt Ierland over „antisemitisch” boycot

Israël heeft Ierland gewaarschuwd voor heel ernstige gevolgen in de wederzijdse relaties door een wetsontwerp dat handel in producten uit Joodse kolonies op de Westelijke Jordaanoever streng wil bestraffen. De Ierse ambassadeur Alison Kelly is in Jeruzalem op het matje geroepen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken betitelt de wetgeving als hypocriet en antisemitisch.

De Ierse Tweede Kamer heeft het wetsontwerp al aangenomen. Het stelt strenge straffen inclusief gevangenisstraf op het verhandelen van producten die komen uit de kolonies. Wanneer de wet van kracht wordt, zal Ierland het eerste Europese land zijn dat producten van die kolonisten boycot.

De Europese Unie heeft in 2015 richtlijnen uitgevaardigd, waarmee duidelijk moet worden gemaakt welke producten uit de kolonies komen. De Westelijke Jordaanoever moet volgens de Palestijnen onderdeel vormen van een onafhankelijke Palestijnse staat.