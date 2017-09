Israël vreest komst Iraanse basissen in Syrië

Israël vreest dat Iran meerdere legerbasissen zal vestigen in buurland Syrië. Damascus en Teheran staan op het punt daar een akkoord over te sluiten, zei de Israëlische minister Yisrael Katz (Inlichtingen) op een veiligheidsconferentie.

„De Syrische president Bashar al-Assad en Iran stevenen af op de ondertekening van een langetermijnovereenkomst die de militaire aanwezigheid van Iran in Syrië zal verankeren”, zei Katz. „Het is vergelijkbaar met het akkoord dat is getekend tussen Assad en de Russen.”

Moskou, een bondgenoot van de Syrische regering, beschikt momenteel over een luchtmachtbasis in de Syrische provincie Latakia. De Russen mogen daar een halve eeuw blijven. Iran zou volgens de Israëlische bewindsman van plan zijn een marinehaven en basissen voor grondtroepen en de luchtmacht te vestigen in Syrië.

Katz zei niet wat de bron is van zijn informatie. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde niet reageren.