„Israël voert nieuwe aanvallen uit in Syrië”

Israël heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd in Syrië. Het doelwit was een legerbasis ten zuiden van hoofdstad Damascus. Staatspersbureau SANA heeft beelden getoond van de ravage die de raketten hebben veroorzaakt. Daarop is te zien hoe de brandweer probeert meerdere vuurhaarden te blussen.

Een commandant van een regionale eenheid die president Bashar al-Assad steunt, meldde dat niemand gewond is geraakt. Ook zouden twee raketten zijn onderschept. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn echter zeker negen strijders van het Syrische regime omgekomen.

De basis zou volgens het observatorium door Hezbollah en Iran, bondgenoten van Assad, gebruikt worden als wapenopslagplaats.

Eerder liet het leger van Israël weten dat het „illegale Iraanse activiteiten” in Syrië had waargenomen. De lokale autoriteiten op de door Israël bezette Golanhoogten bij de Syrische grens zijn opgedragen om schuilkelders klaar te maken en open te stellen. Defensiemateriaal zijn naar het grensgebied vervoerd en eenheden zijn in de „hoogste staat van paraatheid”.

De ontwikkelingen vielen gelijktijdig met de bekendmaking van de Amerikaanse president Donald Trump om de stekker uit de Iran-deal te trekken. Israël heeft als een van de weinige landen zijn steun uitgesproken voor het Amerikaanse besluit.

De deal was bedoeld om Teheran te laten stoppen met het ontwikkelen van kernwapens. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde het eerder „een recept voor een ramp”.