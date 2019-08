Israël voert luchtaanval uit op Palestijnse terreurgroep in Libanon

Israël heeft maandagmorgen luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van een Palestijnse terreurorganisatie in Libanon, vlak bij de grens met Syrië. Dat meldt de Libanese krant An-Nahar. Naar verluidt raakte niemand gewond, maar was er wel materiële schade.

"Drie Israëlische luchtaanvallen bestookten de grens tussen Libanon en Syrië ten oosten van Zahleh," aldus de krant. Daar zou het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - Algemeen Commando (PFLP-GC), een militante Palestijnse splintergroep, zich ophouden. Een woordvoerder van het Israëlische leger wilde niet reageren op de berichten.

Zondag stortte in Libanon twee drones neer, waarvan de Libanese sjiitische beweging Hezbollah zegt dat ze ook Israëlisch zijn. De eerste drone stortte neer in Beiroet, terwijl een tweede vlak boven de grond ontplofte en enige schade veroorzaakte in de buurt van het mediacentrum van Hezbollah in de voorstad Dahiyeh.