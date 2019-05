Israël voert beschietingen uit op Hamas na ballonaanval

De Israëlische luchtmacht heeft een complex van Hamas bestookt in de Gazastrook. Dat gebeurde nadat ballonnen met explosieven en brandbommen waren opgelaten vanuit dat Palestijnse kustgebied, zegt het leger.

Na het bombardement zijn vanuit de Gazastrook ook twee raketten afgevuurd op Israël. Daar klonken sirenes om inwoners te waarschuwen. De autoriteiten hebben geen melding gemaakt van schade of slachtoffers.

Ook de Israëlische aanval op het Hamas-complex heeft voor zover bekend niet tot slachtoffers geleid, zegt een bron binnen de Palestijnse veiligheidsdiensten. Wel zou schade zijn aangericht.

Palestijnen in de Gazastrook sturen vaker ballonnen met brandbommen de grens over. Dat heeft in het verleden geleid tot branden.