Israël verwacht meer immigranten in deze roerige tijden

De roerige tijden in de Verenigde Staten kunnen gevolgen hebben voor de emigratie van Joden naar Israël. Joodse Amerikanen vrezen antisemitisme en waarderen de Israëlische corona-aanpak.

De VS kampen met roerige tijden. Nergens eiste de Covid-19 pandemie zoveel slachtoffers als daar. Bovendien ontaardden de protesten tegen racisme in plunderingen en geweld. En op de sociale media staakten rechts-radicalen geen moment hun laster- en haatcampagne tegen invloedrijke andersdenkenden.

Waarschijnlijk kreeg niemand er zo van langs als George Soros. Internetactivisten en samenzweringstheoretici beweerden dat hij een cruciale rol speelt in de onlusten die de Amerikaanse steden teisteren.

Het was zelfs zo erg dat de Anti-Defamation League (ADL) er deze week speciaal een bericht aan wijdde. Deze Amerikaanse organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van antisemitisme.

Wie is George Soros? Hij werd in 1930 in Hongarije geboren en overleefde de bezetting van Hongarije door de nazi’s in de jaren 1944 en 1945. Daarbij vermoordden de nazi’s ruim een half miljoen Joden. Zijn eigen Joodse familie overleefde de vervolging omdat ze vervalste papieren bezat.

In 1956 emigreerde Soros naar de VS, waar hij een succesvolle investeerder werd. Hij richtte in 1984 een stichting op die zou leiden tot de Open Society Foundations. Dit fonds steunt groepen die zich inzetten voor rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten. Zijn organisatie gaf bijvoorbeeld studiebeurzen aan Palestijnse rechtenstudenten uit de Westoever en de Gazastrook. Soros is ook bepaald geen type om Donald Trump te steunen.

Iedereen heeft het recht om met Soros van mening te verschillen. Maar dat geeft geen recht leugens over hem rond te strooien. De ADL zegt dat de sociale media al vol waren van berichten die hem beschuldigen van de verspreiding van Covid-19. Dat idee is gebaseerd op een eeuwenoud antisemitisch idee: Joden zijn verantwoordelijk voor gevaarlijke ziekten.

Toen in de VS de protesten ontaardden in plunderingen en gewelddadigheden, nam het aantal haattweets tegen Soros in rap tempo toe. Hij zou achter de ellende zitten. De ex-acteur James Wood beweerde bijvoorbeeld dat als „George Soros in de straten regeert, we verloren zijn.”

De ADL stelt dat de grote meerderheid van de Soros-gerelateerde samenzweringstheorieën de Joodse afkomst van de miljardair niet vermelden. Maar de ADL is wel bezorgd dat ze kunnen dienen als opstapje naar de antisemitische subcultuur die Joden de schuld geeft van de rellen.

Het is te vroeg om te zien of deze roerige tijden grote gevolgen zullen hebben voor immigratie naar Israël. Wel heeft de Israëlische media de afgelopen dagen gemeld dat Joodse Amerikanen verdere escalatie vrezen. Ook hebben ze waardering voor de wijze waarop de Israëlische regering de strijd heeft gevoerd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De secretaris-generaal van het Joodse Agentschap, Josh Schwartz, zei in The Jerusalem Post dat Israël in 2021 50.000 nieuwe immigranten kan verwachten. Dat is aanzienlijk meer dan de 35.000 in 2019. Een van de belangrijkste redenen is dat Israël de Covid-19 pandemie goed heeft aangepakt. Knessetlid David Bitan (Likud) van de commissie voor immigratie zei dat daarnaast ook antisemitisme leidt tot belangstelling voor vertrek naar Israël.