Israël vervroegt viering om sabbat

Israël viert donderdag zijn zeventigjarig bestaan. Volgens de Hebreeuwse kalender is het vrijdag pas de echte dag dat David Ben Gurion in Tel Aviv de staat Israël uitriep. Maar omdat op vrijdagavond de sabbat begint, is de vierding een dag naar voren gehaald.

De Onafhankelijkheidsdag begon woensdagavond. In Israël beginnen nieuwe dagen namelijk na zonsondergang. Daarmee kwam ook een einde aan de herdenkingsdag voor de 23.646 Israëliërs die vielen bij de verdediging van het land en de 3134 burgerslachtoffers van terreuraanslagen.

De herdenkingen begonnen al dinsdagavond met een ceremonie bij de Klaagmuur en een minuut stilte in het hele land. Woensdag waren er in het hele land ceremonies op militaire begraafplaatsen en op delen van begraafplaatsen waar militairen liggen. Verwacht werd dat meer dan 1 miljoen Israëliërs de laatste eer zouden bewijzen aan hen die vielen of bij aanslagen werden vermoord. „Ik weet dat zonder de heldhaftigheid en toewijding van onze soldaten we ons voortbestaan niet zouden kunnen garanderen”, zei premier Benjamin Netanyahu. Hij verloor in 1976 zijn broer Yoni bij een operatie in Entebbe om gegijzelde vliegtuigpassagiers te bevrijden.

Ongeveer 7000 mensen woonden dinsdagavond in het HaYarkonpark in Tel Aviv een gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers aan beide kanten bij. Het hooggerechtshof bepaalde dat ook ongeveer honderd Palestijnen deze bijeenkomst mochten bijwonen, nadat defensieminister Avigdor Lieberman hun aanvankelijk de toegang had ontzegd.

De viering van Onafhankelijkheidsdag begon woensdagavond op de Herzlberg in Jeruzalem met het aansteken van twaalf fakkels, het optreden van dans- en muziekgroepen en vlaggendragers. Soldaten van het centraal commando droegen de Israëlische vlag over aan het zuidelijke commando, dat deze een jaar in beheer houdt. Op aandringen van de minister van Cultuur, Miri Regev van de Likud, sprak ook premier Netanyahu. Normaal gesproken houdt alleen de voorzitter van de Knesset, in dit geval Yuli Edelstein, een toespraak.

In het centrum van Jeruzalem traden muziekgroepen op. Het publiek kon traditiegetrouw opgeblazen ballonhamers kopen met de Israëlische vlag erop om anderen speels mee op het hoofd te slaan. Ook waren er spuitbussen te koop om anderen schuim in de oren te spuiten. In verschillende wijken werd vuurwerk afgestoken.

Donderdag is een vrije dag in Israël. Musea en andere culturele instellingen zijn open. De luchtmacht houdt een vliegshow, waarbij vliegtuigen over de grote steden vliegen. In het Jeruzalemtheater vindt een internationale Bijbelquiz plaats en in het nationaal congrescentrum de uitreiking van de prestigieuze Israël Prijs. Een van de winnaars is de schrijver David Grossman. Boven de parken stijgen donderdag rookwolken op, want barbecueën met familieleden en vrienden behoort tot de meest geliefde bezigheden van Israëliërs.