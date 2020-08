Israël verijdelt opnieuw poging tot aanslag in grensgebied met Syrië

Het Israëlische leger heeft zondagavond opnieuw een poging verijdeld om een aanslag in het noordelijk grensgebied te plegen.

De exacte toedracht van het incident was maandagmorgen nog onduidelijk. Volgens de Israëlische strijdkrachten kregen militairen zondagavond vier mannen in het vizier die explosieven langs de grens tussen Syrië en Israël hadden geplaatst. De troepen openden het vuur, waarbij zeker één van de terroristen werd geraakt.

Een woordvoerder van het Israëlische leger verklaarde maandagmorgen dat het nog te vroeg was om uit te maken of het viertal tot een specifieke organisatie behoort. Israël houdt de autoriteiten in Syrië vooralsnog verantwoordelijk, omdat de gebeurtenissen zich op Syrisch grondgebied afspeelden. Damascus heeft nog niet gereageerd.

De spanningen aan Israëls noordgrens zijn de afgelopen tijd fors opgelopen. Israël doodde twee weken geleden een lid van de Libanese terreurbeweging Hezbollah bij een luchtaanval in de buurt van Damascus. Hezbollahleider Hassan Nasrallah zwoer de dood van Ali Kamel Mohsen Jawad te zullen wreken. Vorige week maandag probeerden Hezbollahstrijders Israël te infiltreren, in een kennelijke poging een aanslag op militairen te plegen. Het leger wist die poging te verijdelen. Bij een vuurgevecht met de terroristen vielen voor zover bekend geen slachtoffers. Het Israëlische leger stuurde versterkingen naar de grens en bracht de troepen in verhoogde staat van paraatheid.

De grote vraag was toen al of Hezbollah de rekening met Israël door die actie als vereffend zou zien. Militaire analisten waarschuwden vorige week dat nog steeds rekening moet worden gehouden met nieuwe aanvallen van de sjiitische beweging. De plaatsing van de explosieven zondag zou erop kunnen duiden dat Hezbollah nog altijd op zoek is naar vergelding voor de dood van Jawad.

Israël maakt zich al langer zorgen over de groeiende activiteiten van Hezbollah in Syrië. Die passen in de pogingen van Iran –dat Hezbollah financiert en bewapent– om militair vaste voet aan de grond te krijgen aan de grenzen van de Joodse staat. Om die reden voerde Israël de afgelopen jaren honderden luchtaanvallen op aan Iran gelieerde doelen in Syrië uit.

Ook aan de zuidgrens van Israël was het zondag onrustig. Vanuit de Gazastrook werd een raket afgevuurd. Het Iron Dome-luchtafweersysteem onderschepte het projectiel.