Israël verdedigt Trump tegen kritiek

De Israëlische gezant die de herdenkingsceremonies bijwoont voor de slachtoffers van het bloedbad in Pittsburgh, zegt dat het „oneerlijk en fout” is om de tragedie in verband te brengen met de Amerikaanse president Donald Trump.

Naftali Bennett, die Israëlische minister voor Diasporazaken, prees de steun van Trump voor Israël. Ook wees hij erop dat de president antisemitisme verwerpt. „Bij president Trump hoeven we ons nooit zorgen te maken over de vraag of hij ons steunt.”

Trump bracht eerder een bezoek aan Pittsburgh, waar mensen zijn doodgeschoten in een synagoge. Critici vinden dat de agressieve retoriek van Trump heeft bijgedragen aan een klimaat van geweld.