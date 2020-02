Israël vat dreiging corona serieus op

In Israël is het een komen en gaan van toeristen en bedevaartgangers. Het land heeft zich in de afgelopen dagen voorbereid op een uitbraak van het coronavirus. De regering neemt de dreiging hoog op.

Het is te begrijpen waarom. Het virus verspreidt zich snel over de wereld; pelgrims en toeristen uit de hele wereld komen voortdurend het land binnen en Israëliërs zijn zelf ook een reislustig volk. Critici zeggen dat er ook een politiek doel is. Maandag zijn er verkiezingen in Israël en premier Benjamin Netanyahu wil tonen dat alles onder controle is.

Het blad Globes meldde dat het ministerie van Gezondheid meer dan 25 miljoen euro heeft geïnvesteerd om de infectieziekte te bestrijden. Woensdag zei het ministerie van Gezondheid dat het Israëliërs aanraadt niet naar Italië te gaan en het reizen naar het buitenland te heroverwegen. Het gelooft dat de ziekteverwekker zich al in delen van Europa en de rest van de wereld heeft verspreid.

En wie weet wat men allemaal kan oplopen in de rijen voor de paspoortcontroles op de luchthavens en in de vliegtuigen, waar de passagiers dicht op elkaar gepakt zitten. Mijn vrouw Judith en ik hadden een paar week geleden al besloten het boeken van een reis naar Nederland in mei of juni uit te stellen. We willen eerst kijken hoe deze epidemie die steeds, meer op een pandemie gaat lijken, zich ontwikkelt. Iedereen die we het vertelden, gaf ons groot gelijk.

De vluchten naar een aantal landen zijn gestopt of verminderd. Burgers uit China, Italië en Zuid-Korea en een aantal andere landen met een groot aantal gevallen van Covid-19, komen Israël niet meer binnen. Op borden kunnen mensen lezen wat ze moeten doen in verband met deze verraderlijke ziekteverwekker.

Het ministerie heeft ook bepaald dat Israëliërs die terugkeren uit Hongkong, Macau, Singapore. Thailand, Zuid-Korea, Italië en Japan zichzelf veertien dagen in quarantaine moeten stellen. Ze moeten een alarmnummer bellen als ze beginnen te hoesten of door de koorts worden bevangen.

Ook mogen honderden burgers die contact hebben gehad met een groep Koreanen, de straat niet op. Toen deze katholieke pelgrims weer in Zuid-Korea waren, bleken negen met Covid-19 rond te lopen.

In Israël staat vast dat er tot nu toe zeven personen werden besmet van de ongeveer duizend die zijn getest. Ook zijn er nog twee patiënten in Japan. Zij bevonden zich op het coronaschip Diamond Princess. Ze maken het goed. Een van de zieken is inmiddels genezen verklaard en teruggekeerd naar haar familie in het heilige land.

Mocht er inderdaad een Covid-19 uitbraak van ontstaan in Israël, dan zal het speciale ruimtes inrichten voor de opvang van de patiënten. Het is een raadsel hoe dat in de praktijk allemaal moet. Het gezondheidswezen kan nu al nauwelijks een gewone winter aan. Patiënten liggen in de overvolle ziekenhuizen op de gangen en patiënten sterven aan ziekenhuisinfecties.

Degenen die in quarantaine zijn, kunnen maandag een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor een nieuw parlement in een aantal speciale tenten die in grote steden staan. Zowel personeel als de kiezers krijgen in deze lokalen speciaal materiaal om besmetting tegen te gaan. Bij alle maatregelen die genomen zijn, moet het gewone leven zo normaal mogelijk doorgaan.