Israël trekt dit jaar meer toeristen dan ooit

Israël heeft nog nooit zoveel toeristen en pelgrims geteld als nu. Het ministerie van Toerisme zei vorige week dat dit jaar tot nu toe 3,6 miljoen bezoekers zijn gearriveerd. Dat is meer dan ooit tevoren.

De groei is met name te danken aan de toename van het aantal reizigers uit Oost-Europese landen, Italië en Nederland. Uit Polen bijvoorbeeld steeg het aantal toeristen dit jaar tot eind oktober met 90 procent, uit Italië met 35 procent en uit Nederland met 30 procent. De toename is volgens het ministerie te danken aan een nieuwe marketingstrategie en aan de uitbreiding van het aantal vluchten.

De ”Two Cities One Break”-deal biedt vakantiegangers de mogelijkheid van een korte vakantie in Tel Aviv en Jeruzalem. In Eilat kunnen Europeanen in de winter een vakantie in de zon hebben, zonder al te ver te hoeven reizen. ”Pure Desert Magic” (Pure Woestijn Magie) laat vakantiegangers kennis maken met de Negevwoestijn. Israël heeft niet alleen religieuze, historische en culturele plaatsen. Het biedt ook natuur, entertainment en culinaire attracties.

Het ministerie heeft het financieel aantrekkelijk gemaakt voor luchtvaartmaatschappijen routes te openen naar de luchthaven Ovda in de Negev. Dit vliegveld ligt op ruim 40 kilometer ten noorden van Eilat. Het aantal vluchten naar deze luchthaven in de woestijn is zestig per week.

Net toen het ministerie van Toerisme met de laatste, optimistische statistieken kwam, deelde Airbnb mee dat het de 200 logeeradressen in de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever van de website schrapt. Airbnb biedt reislustigen de kans een kamer of een huis te huren in tal van landen. Dat is doorgaans een goedkoper en gemoedelijker alternatief dan een verblijf in een hotel.

Bijna drie jaar geleden tekende de Palestijnse onderhandelaar dr. Saeb Erekat protest aan bij Airbnb tegen het vermelden van logeeradressen in de nederzettingen. Airbnb was volgens hem bezig „de illegale Israëlische kolonisatie van bezet land” te bevorderen.

Het besluit van Airbnb kwam op het moment dat de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in samenwerking met de Israëlische organisatie Kerem Navot een rapport uitbracht over de logeeradressen in de nederzettingen. HRW noemt het besluit van Airbnb om de adressen in „illegale Israëlische nederzettingen” te schrappen een positieve stap die andere bedrijven die in de toerismesector werken zouden moeten volgen.

Minister Yariv Levin van Toerisme heeft zijn ministerie opdracht gegeven maatregelen te bedenken om de activiteiten van Airbnb in Israël te beperken. Hij roept Airbnb op de omstreden maatregel in te trekken.

Daar valt inderdaad wat voor te zeggen. Want waarom schrapt Airbnb logeeradressen in andere gebieden op de wereld waarover een territoriaal dispuut bestaat niet van de lijst? Het moet ook rekening houden met schadeclaims. In 25 Amerikaanse staten bestaat wetgeving tegen boycot van Israël.

Het is de vraag of de Joodse gastheren en -vrouwen in de nederzettingen geen logés meer zullen ontvangen. Toeristen zijn niet onmondig. Zij die dat willen, zullen de adressen in de nederzettingen wel weten te vinden. Bovendien wil het ministerie van Toerisme maatregelen nemen om het verblijf in deze woonplaatsen te bevorderen.