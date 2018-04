Israël tekent migrantendeal en schort die op

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een verklaring waarin hij afziet van de uitzetting van duizenden migranten uit Afrika kort na tekening weer opgeschort.

De Israëlische regering meldde maandag dat ze afziet van de geplande uitzetting van Afrikaanse migranten naar Rwanda en Uganda. De regering sprak met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR af dat in plaats daarvan ruim 16.000 asielzoekers worden overgebracht naar westerse landen. Voor iedere asielzoeker die naar het Westen gaat, zou een andere migrant een tijdelijke verblijfsstatus in Israël krijgen.

Slechts enkele uren na de ondertekening schortte Netanyahu de uitwerking ervan via een Facebookbericht echter weer op. Netanyahu liet weten dat hij wilde praten met inwoners van Tel-Aviv-Zuid, waar veel migranten wonen. De UNHCR verklaarde tegenover de BBC dat de opschorting als een verrassing kwam. Volgens de Israëlische krant Ha’aretz is de overeenkomst Netanyahu op een storm van kritiek binnen zijn partij en zijn coalitie komen te staan.

Betoging in Israël tegen uitzetten Afrikanen

De Israëlische regering stelde maandag dat de grootschalige uitzetting onder meer was afgeblazen vanwege „juridische overwegingen en diplomatieke moeilijkheden.” Rwanda en Uganda zouden geen asielzoekers willen opnemen die onder dwang waren uitgezet, berichtte Ha’aretz.

De hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN bevestigde dat er afspraken zijn gemaakt met Israël. Hij trad niet in detail over de landen die asielzoekers van Israël zouden overnemen. Netanyahu noemde zelf Canada, Duitsland en Italië.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zei echter niet op de hoogte te zijn van het voornemen de asielzoekers over te brengen naar Duitsland. In Italië zei een bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dat „er geen overeenkomst met Italië is in de context van de bilaterale overeenkomst tussen Israël en de UNHCR”.