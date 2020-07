Israël stuurt troepen naar grens met Libanon na dreigement Hezbollah

De Israëlische strijdkrachten hebben donderdag versterkingen naar de grens met Libanon gestuurd. Het leger is bang voor vergeldingsacties van Hezbollah.

Afgelopen maandag voerde de Israëlische luchtmacht een serie aanvallen op aan Iran gelieerde milities, wapendepots en luchtverdedigingsinstallaties in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus uit. Daarbij kwam ook Ali Kamel Mohsen Jawad, een strijder van de Libanese Hezbollahbeweging om het leven.

Hezbollah heeft Israël inmiddels met vergeldingsacties gedreigd. De legertop besloot daarom donderdag het dertiende bataljon van de Golani-brigade naar de noordgrens te sturen, samen met enkele andere infanterie-eenheden. Alle overige troepen in het grensgebied zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011, heeft Israël honderden luchtaanvallen op Syrisch grondgebied uitgevoerd. Die waren er de laatste tijd vooral op gericht te voorkomen dat Iran militair vaste voet aan de grond aan Israëls grenzen krijgt. Israël probeerde doorgaans te voorkomen dat daarbij Hezbollahstrijders werden gedood.

Hezbollah reageert vrijwel altijd met represailles als een van haar leden wordt gedood, meestal in de vorm van aanvallen in het grensgebied tussen Israël en Libanon. In augustus vorig jaar schoot de beweging drie geleide antitankraketten op Israëlische militaire doelen af. Daarbij miste ze ternauwernood een ambulance waarin zich vijf Israëlische militairen bevonden.

De luchtaanvallen van maandag volgden op een periode van relatieve kalmte. De laatste acties op Syrisch grondgebied die aan de Israëlische luchtmacht worden toegeschreven dateren van vorige maand. Het bombardement van begin deze week is mogelijk een reactie op een overeenkomst die Syrië en Iran anderhalve week geleden sloten. Daarin kwamen de twee landen overeen dat Teheran de Syrische luchtverdediging aanzienlijk gaat moderniseren, in een kennelijk antwoord op de Israëlische dreiging.

De laatste keer dat het tussen Israël en Hezbollah tot een grootschalig conflict kwam, was tijdens de Libanonoorlog van 2006. Sinds het begin van de oorlog in Syrië heeft de Libanese beweging haar handen vol gehad aan het militair steunen van de Syrische president Bashar al-Assad. Nu de strijd in Syrië grotendeels voorbij is, houdt Israël rekening met een opleving van de vijandelijkheden aan zijn noordgrens.