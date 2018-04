Israël stopt voorlopig deportatie Afrikanen

De Israëlische regering heeft het hooggerechtshof laten weten dat er geen deportaties meer naar Afrikaanse landen worden uitgevoerd. Het plan dat te doen is helemaal van de baan en alle aangekondigde uitzettingen vervallen, meldde Israëlische media.

Het hof heeft zich over de deportatieproblematiek gebogen na klachten van mensenrechtenactivisten. De regering wilde in overleg met Rwanda en Uganda vele duizenden Afrikanen naar die Midden-Afrikaanse landen vliegen en ze daar met wat zakgeld achterlaten. Zeker een van deze twee landen heeft eerder asielzoekers uit Israël opgenomen. De meeste asielzoekers in Israël komen uit Eritrea, Sudan en Zuid-Sudan.

Eerder dit jaar kwam de regering met een alternatief plan om 16.500 Afrikaanse asielzoekers naar westerse landen over te brengen en eenzelfde aantal voorlopig in Israël te laten blijven. Die opzet mislukte. De uitzetting naar Rwanda en Uganda zou weer worden opgepakt. Maar die twee landen stellen dat ze daar helemaal niets vanaf weten.