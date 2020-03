Israël stemt voor derde keer in jaar tijd

Israël gaat maandag voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus om een parlement te kiezen. Het land heeft politieke problemen omdat het de Israëlische premier Benjamin Netanyahu van de rechtse Likud-partij maar niet lukt om een coalitie te vormen met Benny Gantz, de oppositieleider van Blauw-Wit. De laatste verkiezingen waren in september vorig jaar, nadat het vormen van een regering in april ook al was mislukt.

Blauw-Wit wordt ook nu weer gezien als de grootste uitdager van Likud en Netanyahu. Verschillende linkse partijen maakten eerder al bekend hun krachten te bundelen in aanloop naar de verkiezingen van maandag. Op die manier willen zij hun afnemende invloed in de Knesset, het Israëlische parlement, herwinnen. Zo sloot de Arbeiderspartij zich aan bij veteranenpartij Meretz. Beide partijen zagen hun aantal zetels in het parlement na twee verkiezingen flink dalen. Veel van hun kiezers liepen over naar Blauw-Wit, de partij van oud-generaal Gantz.

Netanyahu, die hoopt op een vijfde termijn als leider van Israël, staat over ruim twee weken na de verkiezingen terecht. Op 17 maart moet hij voor de rechter in Jeruzalem verschijnen omdat hij wordt verdacht van corruptie. Hij heeft altijd ontkend.

Netanyahu droomt voor derde keer van overwinning