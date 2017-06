Israël start bouw nieuwe nederzetting

Israël is begonnen met de bouw van een nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, Amihai. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde dat dinsdag aan.

De nederzetting is volgens Netanyahu bestemd voor de bewoners van de buitenpost Amona, die eerder dit jaar op last van het Hooggerechtshof werd ontruimd omdat deze op particulier Palestijns land was gebouwd. „Na 20 jaar heb ik de eer de premier te zijn die een nieuwe nederzetting in Judea en Samaria bouwt”, zei Netanyahu.

Het is voor het eerst sinds het begin van het vredesproces dat Israël officieel een nieuwe nederzetting bouwt. Tot nu toe was alleen sprake van uitbreiding van bestaande nederzettingen.

De woordvoerder van de Palestijnse president Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, noemde de aankondiging een poging om de plannen van de Amerikaanse president Trump te dwarsbomen. Hij riep de Amerikaanse regering op onmiddellijk in actie te komen om de goede sfeer te bewaren die Trump vorige maand heeft gecreëerd tijdens zijn ontmoeting met president Abbas in Washington.