Israël sluit grensovergang met Gaza

Israël heeft zondag de grens met de Gazastrook bij de stad Erez gesloten na de gewelddadige botsingen vrijdag tussen Palestijnen en Israëlische troepen. De grensovergang in het noorden van de Gazastrook is nog wel open voor humanitaire hulp, journalisten en hulpverleners, deelde de Israëlische instelling voor activiteiten in de Palestijnse gebieden (Cogat) mee.

Volgens Palestijnse bronnen zijn vrijdag twee mensen doodgeschoten door het Israëlische leger. Zeker 270 anderen raakten gewond. Volgens het Israëlische leger kwamen duizenden Palestijnen naar het hek aan de grens en gooiden brandbommen en explosieven naar de militairen.

Nog maar een paar dagen geleden berichtten Israëlische media dat vrijdag een test was voor een akkoord over vrede tussen Israël en de radicale islamitische Hamasbeweging. Beide partijen onderhandelen daarover met hulp van Egypte.

Sinds eind maart protesteren de Palestijnen elke vrijdag aan de grens. Zij eisen dat er een einde komt aan de blokkade van Gaza en het recht om terug te keren naar hun voormalige vaderland of dat van hun ouders en grootouders. Hun dorpen of steden maken nu deel uit van Israëlische grondgebied. De Palestijnen verwijzen daarbij naar de vlucht en ontheemding van honderdduizenden mensen bij de oprichting van de Israëlische staat in 1948.