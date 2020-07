Israël slaat infiltratie Hezbollah af

Het Israëlische leger heeft maandag bij Har Dov aan de grens met Libanon een infiltratiepoging van terreurbeweging Hezbollah afgeslagen. De vraag is of de dreiging nu voorbij is.

Militaire waarnemers zagen maandag een aantal Hezbollahstrijders aankomen in een bosrijk gebied waar geen grensafscheiding bestaat. Toen het groepje enkele tientallen meters in Israël doorgedrongen was, opende het leger het vuur. De terroristen maakten daarop rechtsomkeert. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Israëlische burgers in het grensgebied met Libanon werden gedurende een uur gesommeerd binnen te blijven.

De Libanese sjiitische militie probeerde waarschijnlijk een aanval uit te voeren om de dood van een van haar strijders te wreken. Die kwam vorige week om bij een luchtaanval in Syrië. Hezbollahleider Hassan Nasrallah heeft gezegd dat zijn beweging zal reageren als Israël strijders in Syrië doodt. Israël heeft echter niet verklaard dat het verantwoordelijk was voor die aanval.

Vereffend

Het is onduidelijk of Hezbollah de rekening met Israël nu als vereffend ziet. De militie ontkende later dat het een poging had gedaan in Israël door te dringen. Premier Benjamin Netanyahu zei maandagavond in het hoofdkwartier van het leger in Tel Aviv dat Hezbollah „met vuur speelt.”

De beweging heeft in het verleden vaker aanvallen bij Har Dov uitgevoerd. Het gaat om een verlaten gebied, dat is afgesloten voor burgers. Bij een aanval kunnen dus geen Israëlische burgerslachtoffers vallen, wat een grootscheepse respons van Israël waarschijnlijk zou maken.

Beide partijen kunnen zich een conflict niet veroorloven. Hezbollah beschikt over tienduizenden raketten, waarmee ze Israël bedreigt. Deze projectielen kunnen in Israël grote aantallen slachtoffers maken en veel economische schade veroorzaken.

Libanon zelf verkeert in een diepe crisis. De nationale schuld is groot, er bestaat hyperinflatie en 40 procent van de bevolking is werkloos. Verder kampt het land met demonstraties tegen de restricties die de regering heeft ingesteld om het coronavirus te bestrijden. De kritiek richt zich ook op Hezbollah.

Israël wil voorkomen dat Iran militaire posities in Syrië opbouwt, met name in het grensgebied. Ook wil Israël Iraanse wapenleveranties aan Hezbollah verhinderen. Daarom komt het leger geregeld in actie in Syrië.

De laatste oorlog met Hezbollah had plaats in 2006. Dit 34 dagen durende conflict begon nadat de groepering twee soldaten kidnapte in Noord-Israël. Beide partijen hebben zich sindsdien intensief voorbereid op een nieuwe ronde.