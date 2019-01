Israël redt zich ook zonder Amerikaanse aanwezigheid in Syrië

”Verbijstering” kopte de Israëlische krant Yediot Ahronot in een verhaal over de Amerikaanse militaire terugtrekking uit Syrië. Het besluit van Trump zou Israël zijn lot overlaten. Is het echt zo erg?

De Amerikaanse president Donald Trump gold als het meest pro-Israëlische Amerikaanse staatshoofd van de afgelopen decennia. Dat beeld is echter aan het wankelen gebracht door de beslissing van het Witte Huis om de laatste 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië –zij het gefaseerd– terug te laten keren op Amerikaanse bodem.

De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië –vooral in het grensgebied tussen Syrië en Irak– vormde de laatste buffer die een ongebreidelde aanvoer van troepen en wapens vanuit Iran richting Syrië en Libanon in de weg stond.

Als de Verenigde Staten hun troepen uit Syrië weghalen, kan Iran zijn gang gaan, want Rusland zal Teheran geen strobreed in de weg leggen.

Israël staat er dus alleen voor. Dat waren de sombere conclusies van een Israëlische inlichtingenexpert, die hij op basis van anonimiteit tegen Yediot Ahronot uitte. „Trump weet niet wat er in Syrië gebeurt en heeft gewoonweg geen idee wat de Iraanse aanwezigheid daar betekent”, klaagde hij.

Nu zal Trump ongetwijfeld op de hoogte zijn van de strategische ontwikkelingen in Syrië. Hij beseft ook terdege dat Iran door de Amerikaanse aftocht alleen maar meer bewegingsvrijheid in het Arabische land krijgt. Niet voor niets liet hij zich tijdens een kabinetsvergadering ontvallen dat de Iraniërs daar „zo’n beetje alles kunnen doen wat ze willen.”

De klacht van de Israëlische inlichtingendeskundige snijdt dus op dat punt geen hout. Dat maakt de bezorgdheid er echter niet minder om. Veelzeggend is dat Trump een regelrecht compliment van zijn Russische ambtgenoot Poetin kreeg voor zijn besluit de militaire aanwezigheid in Syrië af te bouwen. Een dergelijke pluim is bepaald niet altijd een opsteker voor het presidentiële CV.

De vraag blijft intussen of Israël er inderdaad alleen voor staat als het gaat om de Iraanse dreiging. En zo ja, wat dat dan betekent voor de manier waarop Israël met de nieuwe situatie zal omgaan.

Strategisch gezien geniet Israël nog altijd de steun van de Verenigde Staten. Nog afgezien van financiële en materiële hulp, vertaalt die zich concreet onder andere in een forse militaire Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten. Vanaf bases in Irak en de Amerikaanse vloten in de Perzische Golf en de Middellandse Zee kunnen de VS een dodelijke klap uitdelen in welk deel van de regio dan ook.

Tactisch gezien bemoeilijkt de Amerikaanse aftocht uit Syrië het Israëlische optreden tegen de Iraanse dreiging in Syrië echter wel degelijk. Weliswaar vormden de 2000 Amerikaanse militairen in het grensgebied met Irak natuurlijk geen sluitende garantie voor Iraanse ingetogenheid. Ze voorkwamen echter wel dat Teheran totaal ongehinderd zijn gang kon gaan. Zeker nadat Rusland geavanceerde luchtdoelraketten in Syrië had geïnstalleerd.

Anderzijds zal Israël zich niet al te zeer van de wijs laten brengen door het Amerikaanse vertrek uit het buurland. De Joodse staat duldt geen verdere Iraanse militaire opbouw aan zijn grenzen. Die rode lijn zal Jeruzalem te allen tijde handhaven, met of zonder de Verenigde Staten.