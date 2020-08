Israël positiever over strijd tegen corona

In Israël bestond vrijdag voorzichtig optimisme dat het land de tweede golf van de Covid-19-pandemie onder controle krijgt.

Het aantal nieuwe besmettingen loopt langzaam weer terug. En Israël gaat met de aanstelling van een coronaviruscoördinator de ziekte vanaf nu op efficiëntere wijze aanpakken dan in de afgelopen maanden het geval was.

Het leek in Israël heel goed te gaan tijdens de eerste golf van Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen en slachtoffers bleef beperkt in vergelijking met andere laden. Maar nadat de restricties twee maanden geleden werden opgeheven, ging het helemaal mis. De regering versoepelde de beperkingen te snel, had geen exitstrategie en geen plan om een tweede golf op te vangen.

Maar het ergste was dat te veel burgers de restricties die er waren –afstand houden, grote menigten mijden, mondkapje op– onvoldoende in acht namen. Ruim drie weken geleden scherpte de regering de maatregelen weer aan. Het publiek is inmiddels ook een stuk voorzichtiger geworden.

De laatste dagen werden er rond 2000 mensen per dag positief getest op Covid-19. Het ministerie van Gezondheid meldde donderdag dat ruim 300 patiënten ernstig ziek zijn, van wie er 100 worden beademd. Het dodental is tot boven de 500 gestegen. De cijfers laten zien dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat dat de gezondheidszorg de ernstig zieken niet meer op kan vangen.

Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem die dagelijks de infectie statistieken volgen, zeiden donderdag dat er tekenen zijn dat Israël de tweede golf onder controle heeft. Prof. Ronit Calderon-Margalit van de faculteit Geneeskunde en prof. Yinon Ashkenazy van het Instituut voor Natuurkunde zeiden dat het aantal ernstig en matig zieke patiënten zich slechts een keer in de 27 dagen verdubbelt en dat de cijfers binnenkort beter zullen zijn. Een besmet persoon besmet gemiddeld namelijk minder dan één ander persoon, wat betekent dat het aantal gevallen afneemt.

Toch blijft het noodzakelijk voorzichtig te zijn. Er bestaat nog steeds het gevaar van een nieuwe, grootschalige uitbraak. Premier Benjamin Netanyahu en minister Yuli Edelstein (Gezondheid) benoemden vorige week prof. Ronni Gamzu tot coördinator van de bestrijding van het coronavirus. Deze directeur van het Tel Aviv Sourasky Medisch Centrum Ichilov heeft de reputatie een uitstekend organisator te zijn.

Gamzu presenteerde dinsdag zijn plan om de verspreiding van het virus verder te beperken. Hij probeerde het vertrouwen van het publiek te herwinnen door hen rechtstreeks aan te spreken. „Samen kunnen we de restricties verminderen, maar alleen als je je strict aan de richtlijnen houdt.”

Leger

Hij wil vanaf dinsdag het leger inzetten om na te gaan met welke personen iemand die besmet is geraakt, contact heeft gehad. Het aantal dagelijkse testen moet worden opgevoerd van 20.00 tot 30.000 nu, naar 60.000 begin oktober en 100.000 deze winter.

Prof. Galia Rahav, hoofd van de afdeling infectieziekten van Israëls grootste ziekenhuis, het Sheba Medisch Centrum, zei tegenover The Times of Israel dat Gamzu in zijn toespraak zei wat de burgers moesten horen. „Hij was charismatisch en hij zal het vertrouwen van het publiek terug winnen.”

Voorlopig zitten er geen nieuwe lockdowns of zwaardere maatregelen in. Integendeel, mogelijk komen er versoepelingen. Zo zouden niet essentiële winkels die nu van vrijdagmiddag tot zondagmorgen dicht moeten, volgende week weer open mogen gaan. Overigens zijn vele winkels en restaurants al dicht op zaterdag vanwege de sabbat. Belangrijk wordt in elk geval dat het publiek zich aan de richtlijnen gaat houden. Dan kan Israël in augustus weer bezoekers toestaan uit landen waar weinig Covid-19-gevallen zijn, en de restricties verder versoepelen. Zo niet, dan wacht het land zwaardere rampspoed op het gebied van gezondheid en economie.