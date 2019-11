Israël onder zwaar raketvuur na doden kopstuk Jihad

Palestijnse terroristen hebben dinsdagmorgen tientallen raketten op Israël afgevuurd, nadat Israël afgelopen nacht een hoge commandant van de Islamitische Jihad in Gaza-stad had gedood.

Op veel plaatsen in het zuiden van Israël ging dinsdagmorgen het luchtalarm af. Palestijnse terroristen vuurden vanuit de Gazastrook tientallen raketten af. Voor zover bekend zijn daarbij aan Israëlische kant geen slachtoffers gevallen. Ook in Tel Aviv klonk het luchtalarm. Scholen in onder andere Ashkelon, Ashdod en Beersheva bleven dinsdagmorgen gesloten en schuilkelders in de wijde omtrek van de Gazastrook zijn geopend.

Video of the interception over Gush Dan pic.twitter.com/Z8ziajyseK — Mannie (@manniefabian) 12 november 2019

Commandant Islamitische Jihad gedood in Gaza

De Israëlische luchtmacht viel afgelopen nacht het huis van Bahaa Abu al-Ata in Gaza-stad aan. De leider van de door Iran gesteunde terreurgroep Islamitische Jihad werd in zijn slaap gedood. Islamitische Jihad bevestigde de dood van haar leider en zwoer „ten oorlog te trekken.” Ook de Hamasbeweging, die in de Gazastrook de scepter zwaait, beloofde vergelding voor de Israëlische actie.

Een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde dinsdagmorgen dat Israël verantwoordelijk was voor de aanval. Volgens hem was Al-Ata het brein achter talloze raketaanvallen en recente aanslagen op Israëliërs in het grensgebied bij de Gazastrook. Hij zou bovendien van plan zijn geweest op korte termijn nieuwe aanvalllen uit te voeren.

Het was voor het eerst sinds de grote militaire operatie Protective Edge in 2014 dat Israël met een gerichte aanval een terroristisch kopstuk uitschakelde. Israël heeft overigens benadrukt dat het niet van plan is opnieuw op grote schaal Palestijnse terroristische leiders op de korrel te nemen.

Het Israëlische veilligheidskabinet kwam dinsdagmorgen in spoedzitting bijeen om zich op de situatie te beraden.

Volgens Islamitische Jihad zit Israël ook achter een luchtaanval op het huis van politiek leider Akram al-Ajour in de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij werden in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen gedood.