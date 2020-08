Israël nodigt leider Emiraten uit om naar Jeruzalem te komen

De Israëlische president heeft de feitelijke leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgenodigd om Jeruzalem te bezoeken. De landen maakten vorige week bekend dat ze hadden afgesproken normale diplomatieke betrekkingen aan te gaan, tot woede van veel Palestijnen.

De Israëlische president Reuven Rivlin schreef op Twitter dat hij kroonprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan een uitnodiging heeft gestuurd. De kroonprins van Abu Dhabi, die de bijnaam MbZ heeft, wordt gezien als de machtigste man in de Emiraten. Rivlin sprak de hoop uit dat de overeenkomst tussen de landen zal leiden tot economische voordelen en meer stabiliteit in de regio.

De VAE is de eerste golfstaat die de relatie met Israël openlijk normaliseert. Andere moslimlanden in de regio hebben de banden met Israël volgens waarnemers de afgelopen jaren discreet al aangehaald. Dat heeft onder meer te maken met de gedeelde zorgen over nucleaire ambities van het sjiitische Iran, dat zaterdag verklaarde dat de VAE een „enorme fout” hebben gemaakt door met Israël in zee te gaan.