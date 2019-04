Israël laat twee Syrische gevangenen gaan

Israël heeft twee gevangenen vrijgelaten en naar Syrië gestuurd. Het gaat volgens een ingewijde om een “gebaar van welwillendheid” nadat recentelijk de stoffelijke resten van de Israëlische militair Zachary Baumel waren teruggegeven.

Het Israëlische leger zegt dat de twee gevangenen zijn overgedragen aan het Rode Kruis. Dat gebeurde bij een grensovergang op de Golanhoogten. Een van de mannen zou zijn veroordeeld vanwege een drugsdelict, de andere vanwege een poging in 2005 een legerbasis aan te vallen. Het zou gaan om Syriërs.

Een anonieme Israëlische functionaris ontkende dat vooraf al was afgesproken het duo te ruilen voor het lichaam van Baumel. Die verdween in 1982 na gevechten met Syrische troepen in Libanon.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van Syrië, zou het lichaam van de Israëliër uiteindelijk hebben teruggegeven. Daarna zou Damascus druk hebben uitgeoefend op de Russen om te regelen dat Israël gevangenen zou vrijlaten, zegt een bron rond de Syrische regering. Rusland heeft dat niet bevestigd.