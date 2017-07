Israël krijgt nieuwe oppositieleider

Isaac Herzog is dinsdag onttroond als leider van de oppositie in Israël. Bij de voorverkiezingen in de Arbeidspartij wist hij onvoldoende stemmen te trekken. Amir Peretz en Avi Gabbay gaan door naar de tweede ronde, volgende week maandag.

Er deden zeven kandidaten mee aan de eerste verkiezingsronde voor het leiderschap van de op een na grootste partij in Israël. Volgende week maandag zal een tweede stemronde plaatsvinden tussen Peretz en Gabbay, omdat geen van hen de benodigde 40 procent won.

Peretz was al leider van de Arbeidspartij in de jaren 2005 tot 2007. Hij diende ook als minister van Defensie. Gabbay was minister van Milieubescherming en eerder actief binnen Kulanu.