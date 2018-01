Israël koestert  grootse plannen voor  de spoorwegen

Israël wil zijn spoornetwerk uitbreiden en: per trein Mekkagangers vervoeren. Daarvoor is eerst een vredesakkoord met de Palestijnen nodig, vinden Arabische landen.

Veel Israëliërs maken al gebruik van de moderne spoorlijnen in hun land. Laatst nam ik de trein vanuit Tel Aviv naar het noorden van het land. De trein ging om het kwartier en zat vol. Prettig was te zien hoe we de auto’s snel voorbij raasden. Reizigers kunnen net als in Nederland gebruikmaken van hun ov-kaartje.

Dat minister Israel Katz (Transport) veel doet aan de uitbreiding van het spoornet, is niet verwonderlijk. Het fileprobleem loopt namelijk de spuigaten uit. In de spits kan een rit van 60 kilometer over een autoweg anderhalf uur duren. In Jeruzalem zijn de eigen benen soms het snelste vervoermiddel. Het is nodig dat Israëliërs de auto vaker laten staan en gebruikmaken van de trein, tram of bus, mits de laatste over speciale busbanen rijdt, wat nog te weinig het geval is.

Als het aan Katz ligt, krijgt zelfs de Westelijke Muur een treinstation. Hij vertelde aan de krant The Jerusalem Post dat jaarlijks ongeveer 11 miljoen Joden en toeristen deze heilige plek aan de westzijde van de Tempelberg bezoeken.

Het station gaat ”Station Trump” heten. Dat is om de Amerikaanse president Donald Trump te danken voor zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de staat Israël.

Het nieuwe station moet het eindpunt worden van de nieuwe spoorlijn die al is aangelegd tussen Tel Aviv en Jeruzalem, maar die pas later dit jaar in gebruik genomen wordt. Het eindpunt is nu nog het centraal busstation, aan de westzijde van Jeruzalem. Katz zou graag zien dat Israël deze lijn verder doortrekt in oostelijke richting. Er moeten volgens hem drie extra stations in Jeruzalem worden gebouwd: in het centrum van het Joodse gedeelte van de stad, bij de Joodse wijk van de Oude Stad en bij de Westelijke Muur.

Aannemers moeten de nieuwe stations op een diepte van 52 meter onder de grond aanleggen. Dat is om te voorkomen dat er archeologische overblijfselen worden beschadigd. Zo diep gingen ze in de oudheid namelijk ook weer niet.

De bewindsman heeft meer plannen. Jenin in Palestijns gebied kan verbonden worden met het Israëlische spoornet. Het Yisrael Vallei-spoor dat Haifa met Beit Shean verbindt, is al klaar. Nu zijn er plannen om deze lijn door te trekken naar het Jordaanse Irbid en Mafrak.

Het wachten is nog op groen licht van de Jordaanse regering. Hij hoopt dat het goederenvervoer tussen Jordanië en de Israëlische havenstad Haifa straks gebeurt per trein. Jordanië kan zijn spoorlijnen verbinden met Bagdad en met Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is bezig met de aanleg van een spoorlijn naar Mekka. „Wij bieden alle golfstaten onze diensten aan”, zei Katz op een persconferentie. „We kunnen de moslims straks de hadj (pelgrimage naar Mekka) aanbieden per trein.”

De gematigde soennitische Arabische landen zeggen dat voor relaties met Israël een Israëlisch-Palestijns vredesakkoord nodig is. Toch gelooft Katz dat er nu al sprake kan zijn van „beperkte normalisatie”, die spoorverbinding mogelijk maakt. De technische mogelijkheden zijn in elk geval aanwezig en investeerders zijn niet moeilijk te vinden. Het wachten is op het groene licht van de politieke leiders.